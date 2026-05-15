草笛光子（92）が15日、インスタグラムを更新し、4月29日に老衰のため、都内の施設で102歳亡くなったことが発表された作家の佐藤愛子（さとう・あいこ）さんを悼んだ。草笛は、16年の佐藤さんの著書を24年に映画化した「九十歳。何がめでたい」に主演していた。佐藤さんとのツーショットを投稿し「佐藤愛子さんへ本当にさみしいです。この時『あなたが、私を演じるのも悪くないわね』と言ってくださってうれしかった。私もまもな