サバンナ・高橋茂雄が、サウナでゲストとトークを繰り広げるＴＯＫＹＯＭＸの「サバンナ高橋の、サウナの神さま」（隔週土曜・後６時）の１６日放送に、アイドルで大食いタレントの“もえあず”こと、もえのあずきがゲスト出演する。東京・北区の銭湯「十條湯」のサウナでは、大食いタレントならではの体調管理の話に。もえのは毎年、人間ドックを受診しており、結果は「めっちゃいい。Ａ判定とかばっかりです。胃カメラもめ