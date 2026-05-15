定年後、「一度は豪華客船の飛鳥IIに乗ってみたい」と言う親の姿に、「年金暮らしでも乗れるものなのか」と疑問に感じる方もいるかもしれません。 日本を代表する豪華客船「飛鳥II」は、選ぶプランによっては現実的に検討できる価格帯も存在します。 本記事では、飛鳥IIのサービス内容や料金、年金暮らしでも手が届く可能性があるのか、一般的な旅客船との違いについて解説します。 豪華客船「飛鳥II