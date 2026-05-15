日本サッカー協会は１５日、北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に挑む日本代表メンバー２６人を発表。１９歳のＭＦ佐藤龍之介（ＦＣ東京）は選外だった。１９９８年フランスＷ杯に１８歳で出場した小野伸二以来、２人目となる１０代でのＷ杯メンバー入りはならなかった。高い技術を生かした攻撃的なプレーが持ち味の佐藤は、２５年５月に日本代表に初選出されると、６月のアジア最終予選インドネシア戦で１８歳２３７日の歴代年少４