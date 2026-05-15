日本サッカー協会は１５日、北中米Ｗ杯（日本時間６月１２日開幕）に臨む日本代表メンバー２６人を発表した。Ｗ杯の日本代表メンバー史上初の「兄弟選出」が期待された兄・海舟（マインツ）、弟・航大（ＮＥＣ）の佐野兄弟は、海舟のみが選出となり、航大は落選となった。中盤と２列目をこなす２２歳の航大は、オランダで成長を遂げ、欧州ビッグクラブが獲得に乗り出していることが伝えられる逸材。約９か月ぶりの招集となった