日本サッカー協会は１５日、北中米Ｗ杯（来月１１日開幕）に挑む日本代表メンバー２６人を発表した。２４年パリ五輪主力ボランチのＭＦ藤田譲瑠チマ（２４）は選外となった。昨年Ａ代表の全試合に招集されるも、欧州トップリーグで活躍する選手が多数そろうボランチ枠から漏れた形となった。今年３月の国際親善試合、スコットランド戦ではＭＦ田中碧とのダブルボランチで先発出場した。ドイツ１部ザンクトパウリで主力を張る自