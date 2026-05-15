日本サッカー協会は１５日、北中米Ｗ杯（日本時間６月１２日開幕）に臨む日本代表メンバー２６人を発表した。直前に負傷した２大会連続出場を目指したＭＦ三笘薫（ブライトン）は落選となり、日本代表に激震が走った。三笘は現地９日に行われた英プレミアリーグ・ウルバーハンプトン戦で左太もも裏を負傷。自らプレー続行の断念をベンチに伝え、足を引きずりながらピッチを後にしていた。肉離れとみられ、状態が懸念された中、