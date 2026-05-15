日本サッカー協会は１５日、北中米Ｗ杯に臨む日本代表メンバーを発表し、ベルギー１部シントトロイデンＦＷ後藤啓介（２０）が選出された。１９１センチと規格外の高さを誇る２８年ロサンゼルス五輪世代の大器が、初のＷ杯に挑む。後藤は２０２３年、高校生ながら磐田のトップチームでＪ２開幕戦２ゴールという衝撃的なデビューを飾り、１年目で７得点を記録。２４年１月にベルギーの名門アンデルレヒトへ渡ると、２５年１月に