【CX-18 ランダムブースター ブラキオウィップセレクト】 6月13日 発売予定 価格：1個1,600円 タカラトミーは、玩具「CX-18 ランダムブースター ブラキオウィップセレクト」を6月13日に発売する。価格は1個1,600円。 本製品は、3色の「ブラキオウィップOW5-70Nr」の中からいずれか1個が封入されているランダムブースター。 「