日本サッカー協会は１５日、都内で６月１１日（日本時間１２日）に開幕する北中米Ｗ杯のメンバー２６人を発表した。５月３１日にＭＵＦＧ国立でアイスランドと最後の親善試合を行い、１次リーグでは１４日（同１５日）にオランダ、２０日（同２１日）にチュニジア、２５日（同２６日）にスウェーデンと対戦する。北中米Ｗ杯の日本代表メンバーに、ドイツ・ウォルフスブルクのＦＷ塩貝健人（２１）が選出された。Ｗ杯への選出は