日本サッカー協会は１５日、北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）の日本代表メンバーを発表し、左膝前十字じん帯を断裂していたフランス１部モナコＭＦ南野拓実は選出されず、２大会連続出場はならなかった。南野は昨年１２月２１日、フランス杯のオセール戦で前半３６分に負傷。ボールを奪い返そうとした際に左膝を痛め、担架で運び出された。左膝前十字じん帯断裂と診断された。全治は明らかにされていなかったが、３月下旬には自身