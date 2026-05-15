日本サッカー協会は１５日、都内で北中米Ｗ杯のメンバー発表会見を行った。前回２２年カタールＷ杯の主力、ＭＦ守田英正（３１）の名前が呼ばれることはなかった。２５年３月以来、約１年２か月ぶりの代表復帰、そして２大会連続のＷ杯出場を期待する声もあったが、土壇場での「返り咲き」はならなかった。守田は２２年カタールＷ杯において、ドイツ、スペインを撃破してのベスト１６進出に不可欠な存在として貢献。ピッチ上の