日本サッカー協会は１５日、北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に挑む日本代表メンバー２６人を発表。ＦＷ前田大然（セルティック）が、２大会連続でＷ杯メンバー入りを果たした。前回のカタール大会では、全４試合中３試合に１トップで先発。スピードを生かした攻撃だけではなく、前線から激しいプレスを何度も繰り返してチームに貢献し、決勝トーナメント（Ｔ）１回戦のクロアチア戦では、前半４３分にショートコーナーの流れから