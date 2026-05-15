円安の影響で海外旅行の費用が高騰し、日本人の旅行者数が減少している。そんな中、ケンコーマヨネーズは、まるで各国を旅している気分で世界の味わいを楽しむことができる「世界を旅するドレッシング」2品を5月1日、新発売した。世界各国で親しまれている、その土地ならではの味わいを再現しており、旅行しなくても非日常を手軽に味わえる海外テイストのドレッシングだ。「シルタースタイル〜シルキーオニオン〜」(500ml)は、ドイ