歌手カンナムが、日本旅行中に財布を紛失し、パニックに陥った。5月14日、YouTubeチャンネル「Kangnami」に公開された動画には、東京・秋葉原で財布を探し出すために奮闘するカンナムの姿が収められている。【画像】山田涼介、カンナムのYouTubeにゲスト出演カンナムは「財布を探し始めて30分が経った」と焦燥感を隠せない様子を見せた。しかし、いくら待っても良い知らせは届かず、カンナムは「お願いだから見つかってくれ」と祈