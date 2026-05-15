漫画家の新條まゆさんが2026年5月14日にXで、自身の漫画「覇王・愛人」（はおうあいれん／「・」はハートマーク／小学館）について、一部原稿が「見当たらず」と明かした。関係者へ向けて、「『あ！原稿返却し忘れた！』なんて企業はいらっしゃいませんか？」と呼びかけている。その後新條さんは、行方不明の原稿について、当初行方不明になっていると明かしたシーンとは別のシーンだったと訂正した。「作った本人ですがこれが売れ