日本サッカー協会は１５日、都内で会見し、６月の北中米Ｗ杯に臨む日本代表メンバー２６人を発表した。ＭＦ中村敬斗（２５）＝Ｓランス＝はＷ杯初選出となった。中村は前回２２年カタールＷ杯後の２３年３月ウルグアイ戦で代表デビュー。以降は左サイドでの卓越したテクニックとドリブル、高いシュート精度を武器に森保ジャパンの常連となっていた。昨年１０月には、歴史的金星を奪ったブラジル戦（３〇２）で、右クロスからチ