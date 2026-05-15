日本サッカー協会は１５日、都内で６月１１日（日本時間１２日）に開幕する北中米Ｗ杯のメンバー２６人を発表。ドイツ１部フライブルクのＭＦ鈴木唯人（２４）が選ばれた。３日のウォルフスブルク戦で右鎖骨を骨折し手術を受けたが、森保一監督は復帰の可能性を信じての選出となった。市船橋高（千葉）から２０年に清水へ入団すると、プロ１年目から３０試合に出場し、早くから頭角を現した。フランス・ストラスブールへの期限