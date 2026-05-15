日本サッカー協会は１５日、北中米Ｗ杯（来月１１日開幕）に挑む日本代表メンバー２６人を発表した。ＤＦ谷口彰悟（３４）＝シントトロイデン＝が２大会連続のメンバー入りを果たした。前回大会後から代表では不動の３バックの中央として君臨。堂々たる選出となった。前回大会は１次リーグ・スペイン戦、決勝トーナメント１回戦のクロアチア戦に出場。大会期間中に４バックから３バックに戦術を変更した際、谷口は安定したプレ