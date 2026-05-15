日本サッカー協会は１５日、北中米Ｗ杯（日本時間６月１２日開幕）に臨む日本代表メンバー２６人を発表した。けがが懸念されたＤＦ冨安健洋（アヤックス）は２６人枠に滑り込んだ。３月の英国遠征は辞退となっていたため、代表活動参加は２４年６月のＷ杯アジア２次予選以来となる。冨安は３月１４日にスパルタ戦で６６４日ぶりの公式戦先発。以降も復帰と離脱を繰り返している状況だが「（時間限定の）ピンポイントでも、我々