日本サッカー協会は１５日、北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に臨む日本代表メンバーを発表し、フランス１部ルアーブルのＤＦ瀬古歩夢が初選出された。瀬古は１月の同リーグ・ランス戦で肋骨（ろっこつ）を負傷し離脱。Ｗ杯初選出に黄信号かと心配されたが、その後、戦線復帰した。３月には森保ジャパンの国際親善試合に招集され、スコットランド戦（グラスゴー）では３バックの右で先発。イングランド戦（ロンドン）には同じく左