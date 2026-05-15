日本サッカー協会は１５日、都内で会見し、６月の北中米Ｗ杯に臨む日本代表メンバー２６人を発表した。２月に左脚の大けがを負った主将ＭＦ遠藤航（３３）＝リバプール＝が３大会連続のＷ杯メンバーに選出された。会見で森保一監督は「試合に出られるコンディションまで上げていけるところにきている」と遠藤の現状を語った。森保ジャパンの頼れるキャプテンがＷ杯メンバー入りを果たした。遠藤は２月１１日のサンダーランド戦