日本サッカー協会は１５日、都内で６月１１日（日本時間１２日）に開幕する北中米Ｗ杯のメンバー２６人を発表。ＭＦ伊東純也（ゲンク）が選出された。前回の２２年カタール大会に続き２度目のＷ杯で、今大会も主力としての活躍が期待されている。紆余（うよ）曲折を経て、２度目のＷ杯の切符をつかんだ。２４年１〜２月のアジア杯のさなか、一部週刊誌により自身の準強制性交致傷の疑いが浮上し、大会中に無念の離脱。以降、日