2022年に開通した「北側復旧道路」 「中九州横断道路」は熊本～大分の高速ルート 中九州横断道路の概要。 広大な九州地方は、中央部を南北に連なる山地によって東西に分断されており、熊本側と大分・宮崎側を結ぶ道路ネットワークは十分に発達しているとは言い難い。そうしたなか、熊本市と大分市を直結する、延長約120kmの高規格道路「中九州横断道路」の整備が進められている。各工区でルート決定