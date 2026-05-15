◇【サッカー2026W杯北中米大会最高の景色を見に行こう（5）】日本サッカー協会(JFA)は15日に都内で会見を行い、サッカーW杯北中米大会（6月11日開幕）に臨む日本代表メンバーを発表した。FW塩貝健人（21＝ウォルフスブルク）が“サプライズ”でメンバー入りを果たした。国際Aマッチ出場わずか1試合。3月のスコットランド戦でデビューしたばかりの21歳がW杯メンバーに名を連ねた。日本代表デビュー戦で結果を残した。ス