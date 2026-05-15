日本サッカー協会(JFA)は15日に都内で会見を行い、サッカーW杯北中米大会（6月11日開幕）に臨む日本代表26選手を発表した。DF鈴木淳之介（コペンハーゲン＝22）が岐阜県出身として初のメンバー入りを果たした。センターバックからウイングバックまでこなす万能型の守備職人に吉報が届いた。昨年6月のW杯アジア最終予選インドネシア戦で国際Aマッチデビューし、ここまで同6試合に出場。着実に序列を上げ続け、ついに県勢初のW杯