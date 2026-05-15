◇ドイツ1部フライブルク1―1ウォルフスブルク（2026年5月3日）日本サッカー協会(JFA)は15日に都内で会見を行い、サッカーW杯北中米大会（6月11日開幕）に臨む日本代表メンバーを発表した。今月に右鎖骨を骨折したMF鈴木唯人（24＝フライブルク）がメンバー入りを果たした。今季加入したフライブルクで公式戦41試合に出場して9得点5アシストと活躍していた鈴木唯は、3日のウォルフスブルク戦で右鎖骨を骨折。手術を受け、