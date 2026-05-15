日本サッカー協会(JFA)は15日に都内で会見を行い、サッカーW杯北中米大会（6月11日開幕）に臨む日本代表メンバーを発表した。国際Aマッチ出場3試合のFW後藤啓介（20＝シントトロイデン）がメンバー入りを果たした。FW上田綺世（フェイエノールト）、FW町野修斗（ボルシアMG）、FW小川航基（NECナイメヘン）らが集う激戦区の1トップで見事にメンバー入りを果たした。昨年11月の国際親善試合ガーナ戦で代表デビューしたばか