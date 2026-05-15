日本サッカー協会(JFA)は15日に都内で会見を行い、サッカーW杯北中米大会（6月11日開幕）に臨む日本代表メンバーを発表した。森保政権で最多出場、最多得点を誇るMF南野拓実（31＝モナコ）は負傷の影響で選外となった。南野は、森保監督体制ではいずれも最多の71試合26得点を記録。日本代表の大黒柱として攻撃をけん引してきた。しかし、昨年12月21日に行われたフランス杯・オセール戦に先発した際、相手選手と接触して左膝を負