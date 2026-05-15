日本サッカー協会(JFA)は15日に都内で会見を行い、サッカーW杯北中米大会（6月11日開幕）に臨む日本代表メンバーを発表した。24年6月のW杯アジア2次予選シリア戦以来国際Aマッチから遠ざかっているDF冨安健洋（27＝アヤックス）がメンバー入りを果たした。25年2月に右膝を手術した冨安は、7月に2021年夏から所属していたアーセナルとの契約を解除。無所属でリハビリを続け、12月16日にアヤックスと6月30日までの短期契約を結ん