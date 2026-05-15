日本サッカー協会(JFA)は15日に都内で会見を行い、サッカーW杯北中米大会（6月11日開幕）に臨む日本代表メンバーを発表した。左足の負傷が伝えられているMF三笘薫（28＝ブライトン）は選外となった。会見で森保監督はメンバー選考について「三笘が最後怪我をして、そこからメンバーに選べないという状況になって、選手をどうするかというのが、一番最後考えたところではあります」と語り、「今大会の大会期間中には復帰は難し