日本サッカー協会(JFA)は15日に都内で会見を行い、サッカーW杯北中米大会（6月11日開幕）に臨む日本代表メンバーを発表した。MF遠藤航（31＝リバプール）が負傷を乗り越え、3大会連続のメンバー入りを果たした。会見で森保一監督は遠藤の状態について「手術をしてリハビリしている状態で、ボールも触りながら、試合に出られるコンディションまで来ている」と説明。「（親善試合など）準備期間においてプレーできる、コンディシ