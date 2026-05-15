日本サッカー協会（JFA）は15日、都内で会見を開き、W杯北中米大会（6月11日開幕）に臨む日本代表メンバーを発表した。直前に負傷していた選手からMF遠藤航（31＝リバプール）、FW鈴木唯人（24フライブルク）がメンバー入り。その一方で、MF南野拓実（31＝モナコ）、MF三笘薫（28＝ブライトン）は落選と明暗が分かれた。また、3月のスコットランド戦でデビューしたばかりのFW塩貝健人（21＝ウォルフスブルク）やFW後藤啓介（シン