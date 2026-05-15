■MLBドジャース 5ー2 ジャイアンツ（日本時間15日、ドジャー・スタジアム）ドジャースは本拠地で行われたジャイアンツ戦に勝利し連勝、そして単独首位に再び浮上した。大谷翔平（31）は今季初の完全休養日となり、ベンチスタート。試合は大谷の代わって“1番・DH”で起用されたW.スミス（31）が先頭打者弾を放ち先制する。その後、2−2の同点とするも代打・A.コール（31）の適時打で勝ち越すと、リリーフ陣もリードを守り切った