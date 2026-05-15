日本サッカー協会（JFA）は15日、都内で会見を開き、W杯北中米大会（6月11日開幕）に臨む日本代表メンバー26人を発表した。森保一監督（57）が会見に出席し、壇上で名前を読み上げた。JFAの宮本恒靖会長(49)、山本昌邦技術委員長(68)も登壇した。会見の冒頭、宮本会長が「ワールドカップはその国のサッカーの総合力を求められる。日本も積み上げてきたものがある。最高の景色を合言葉に頂点を目指して臨んでいく」とあいさつし