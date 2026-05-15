6月に開幕するサッカーW杯北中米大会の日本代表メンバー26人が15日午後に発表され、負傷中の三笘薫は選外となった。伊東純也や遠藤航、久保建英、5大会連続の出場を目指す長友佑都などがメンバー入りした。W杯北中米大会は史上初めてアメリカとカナダ、メキシコの3カ国共同開催で、6月11日（現地時間）に開幕する。日本は14日に1次リーグ初戦でオランダ、20日にチュニジア、25日にスウェーデンと対戦する。メンバー選考を控え、三