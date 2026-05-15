TVアニメ「名探偵コナン」「新機動戦記ガンダムW」の主題歌を担当した音楽ユニットTWO−MIXの永野椎菜が15日、Xを更新。4月18日に亡くなった、アニメ「名探偵コナン」で毛利蘭を演じる声優の山崎和佳奈さんをしのんだ。永野は「山崎和佳奈さんの訃報を知りました。コナン現場の見学、ゲスト出演、パーティー等人見知りな僕が溶け込めるようにいつも気を遣って話し掛けてくれる優しい人でした」と山崎さんとの思い出を回顧した。続