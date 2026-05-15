中道改革連合の小川代表は15日の記者会見で、党として活動資金を補充するため開始したクラウドファンディングについて、支援に謝意を示した上で、「党再建、日本社会、国家の末永い繁栄、国民の安定した暮らしに貢献できるように、改めて全力を尽くしたいという決意を新たにしている」と強調した。中道のクラウドファンディングは、一口1000円から寄付が可能で、当面の目標額は1000万円。1万円以上を寄付した場合は、小川代表と山