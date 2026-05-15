上越市で15日午後、住宅1棟が燃える火事がありました。午後2時20分すぎに鎮火し、けが人はいないということです。 警察や消防によりますと燃えているのは上越市寺町3丁目の住宅1棟です。午後1時10分すぎ、消防に「家から煙が出ている」と通報がありました。消防が消火活動にあたり、午後2時21分に鎮火しました。逃げ遅れやけが人は確認されていないということです。出火原因や周辺の建物への延焼の有無などについて警察が調べ