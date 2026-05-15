2025年7月17日、夜8時。住宅街に切迫した子猫の鳴き声が響き渡りました。声の主は、生後わずか2カ月ほどの男の子「爽太（そうた）」くん。当時、体重はわずか500グラムしかありませんでした。【写真】体重500グラム→6kg、ビッグに成長しました首元は重度の皮膚炎でただれ、夏の熱いアスファルトで焼かれた後ろ足には水ぶくれが――。そんな絶望の淵にいた爽太くんを救ったのは、のちの飼い主となるXユーザー・かまねこさん（@kama