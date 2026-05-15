新型「カローラ」発売！2026年5月12日、トヨタは「カローラ」の一部改良モデルを発売しました。1966年の誕生以来、カローラはユーザーの期待や時代のニーズを超える「プラスα」の思想を基に、常に進化と挑戦を重ねてきたモデルです。【画像】これが「カローラ」改良モデルです！ 画像を見る（30枚以上）その歩みは世界150以上の国と地域に広がり、グローバル累計販売台数は5700万台を突破。時代に合わせて姿を変えながら、