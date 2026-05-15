カングーとの価格差は40万円！ルノー・ジャポンは2026年5月14日、3列シート7人乗りの「グランカングー」に、限定車「グランカングー クルール」を設定し、全国のルノー正規販売店で発売しました。ルノーは、モータースポーツから実用車まで、フランスらしい独創的なクルマづくりを続けてきたメーカーです。【画像】“鮮烈イエロー”採用の新「“3列7人乗り”ミニバン」です！ 画像を見る（90枚）なかでも日本で高い人気を誇