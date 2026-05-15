昨年、解体工事中だったさぬき市の旧県立津田病院の敷地の湧き水から有毒な「六価クロム」が検出された問題で、香川県は土壌の調査を行った結果、敷地内の汚染は確認されなかったと発表しました。 県では、これを受けて中断していた解体工事を再開するとしています。