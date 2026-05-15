五島のイメージを、絵と陶芸作品で表現した若手作家の個展が開かれています。 島の風景や空気に触れた感覚をもとに、生み出された作品。 若手作家の長田沙央梨さんが制作し、五島市のてとば美術館には22点が展示されています。 動植物をモチーフにした作品を手掛ける長田さんは愛知県の出身で、国の内外で個展を開いています。 （長田沙央梨さん） 「五島の、みなぎる自然豊かな場所