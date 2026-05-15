＜クローガー・クイーンシティ選手権初日◇14日◇マケテワCC（オハイオ州）◇6416ヤード・パー70＞「今日は全体的に安定したラウンドができた」。自身も納得のラウンドとなった竹田麗央。5バーディ・1ボギーの「66」をマークし、今季初の首位発進を決めた。【連続写真】右足5：左足3のトップを作り、インパクトでは左足体重で打つ竹田のドライバースイング10番からスタートすると、ピン右サイドおよそ60センチにつけたセカンド