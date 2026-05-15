＜リョーマゴルフ 日高村オープン初日◇15日◇グリーンフィールゴルフ倶楽部（高知県）◇シニアの部6807ヤード・パー72、女子の部6234ヤード・パー72＞女子プロと合同開催となるシニア新規大会の第1ラウンド。主催者推薦で特別出場している元メジャーリーガーの松坂大輔氏は、9オーバー「81」で初日を終えている。【連続写真】これが“平成の怪物”のぶっ飛びスイングスタートホールの1番はトリプルボギー。2番からは3連続ボギー