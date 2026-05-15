黄川田男女共同参画担当相が中国を訪問しました。高市首相のいわゆる台湾有事発言で日中関係が悪化して以降、閣僚が中国を訪れるのははじめてです。黄川田担当相は、中国・上海で行われているAPEC＝アジア太平洋経済協力会議の関連会議に出席するため中国を訪れています。高市首相のいわゆる台湾有事発言で日中関係が悪化して以降、閣僚が中国を訪れるのははじめてです。黄川田男女共同参画担当相「（Q：日中関係が悪化しているが