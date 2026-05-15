日本中がサッカー日本代表メンバー発表に釘付けです。日本サッカー協会(JFA)は15日午後2時から2026年FIFAワールドカップに出場する日本代表メンバー発表会見を行いました。8大会連続での出場となる今大会。JFAの公式YouTubeチャンネルで行われたメンバー発表の生配信には、森保 一監督や宮本恒靖会長が登場すると、一気に視聴者数が増え20万人を超えました。森保監督は「メンバー発表に向けてW杯に向けての前にわれわれを日頃から