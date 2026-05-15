読売テレビ・日本テレビ系昼のワイド番組『情報ライブ ミヤネ屋』（月〜金後1：55〜）が15日に放送された。MCの宮根誠司が休演し、西山耕平アナが理由を説明した。【写真】桜中継で…『ミヤネ屋』でガッツリ映り込んだ人物番組の冒頭、西山アナは「きょう、宮根さん、予定していたお休みのため、私西山と佐藤（佳奈）アナウンサーとともにお伝えいたします」と伝えた。