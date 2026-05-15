首脳会談を行ったアメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席。お互いに「親密さ」をアピールしました。注目の議題は、私たちの暮らしに直結する『イラン情勢』です。進展はあったのでしょうか？【写真でみる】総資産168兆円超…晩さん会に出席した米企業のトップら晩さん会 テスラなど米企業のトップらも出席豪華な装飾が施されたテーブルに案内された米中両首脳。日本時間14日午後7時すぎに行われた晩さん会の冒頭、習